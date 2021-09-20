曾跟「大鬍子」哈登當過雷霆隊友的《ESPN》球評帕金斯，提到哈登一打季後賽就沒存在感，帕金斯甚至認為哈登這種季後賽恐懼症並非只是出現在哈登效力籃網或火箭期間，而是早在哈登效力雷霆時期就有，也讓雷霆喪失2012年奪冠機會。

「2012年西區冠軍賽擊敗馬刺之後，雷霆全隊開始有點放鬆，很多人不了解，能進總冠軍賽就是一種榮譽，當我們舉起西區冠軍獎盃，我感覺有些人開始放鬆，」帕金斯說，「我們贏下總冠軍賽G1，距離贏下G2也只差一個沒吹的犯規。」

「但當總冠軍賽1比1平手，我們飛往邁阿密，在我們最需要哈登的時候，他卻消失了，」帕金斯說，「哈登在總冠軍賽的數據下滑太誇張了，我不知道什麼原因，但他就是打很差，我們需要他成為三巨頭之一，他卻在總冠軍賽犯錯了。」

攤開2012年總冠軍賽數據，杜蘭特當時場均30.2分，韋斯布魯克也有27.0分、6.6助攻與6.4籃板，哈登卻只拿場均12.4分，確實就跟帕金斯所說的一樣「消失」，就算哈登隨後跳槽火箭與籃網，也在季後賽關鍵時刻經常手軟，看來帕金斯的「指控」很有道理。