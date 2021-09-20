南非開普敦郊區17日發現63隻企鵝集體暴斃，屍檢顯示這些企鵝的眼睛周圍有許多蜜蜂叮咬的痕跡，顯然是被大群蜜蜂螫死的。

南非非洲企鵝。

綜合南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLive）等外媒報導，開普敦附近小鎮賽門鎮（Simon's Town）17日驚見63隻受保育的非洲企鵝集體暴斃，經過屍檢，這些企鵝的眼睛周圍發現了許多蜜蜂叮咬的痕跡。

南非國家公園（South Africa National Parks）昨（19）日發布聲明指出，除了眼睛周圍有蜜蜂叮咬痕跡外，沒有在這些企鵝身上發現其他外傷，此外現場也有許多死掉的蜜蜂，初步調查顯示企鵝是被一群海角蜜蜂（Cape bee，又稱開普蜜蜂）叮咬後死亡，死亡時間約在16日至17日早晨之間。

南部非洲海岸鳥類保護基金會（Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds）創辦人兼獸醫的羅伯茲（David Roberts）表示，「這是非常罕見的情況，我們並不預期它會經常發生，這是偶發事件。」

他說這些企鵝不該以這種方式死亡，因為牠們本身已經瀕臨絕種，是受到保護的物種。

賽門鎮是非洲企鵝的棲地，海角蜜蜂也是當地生態系統的一環。

企鵝遺體樣本也已經過毒物及疾病檢測，已經排除任何其他死因。

南非國家公園、南部非洲海岸鳥類保護基金會、以及開普敦政府已經著手調查這起蜜蜂屠殺企鵝的不尋常事件，雖然官方尚未說明蜜蜂攻擊企鵝的原因，不過目前為止沒有發現其他企鵝死亡。

非洲企鵝主要棲息在非洲南部的海岸邊及島嶼，目前被國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature，IUCN）列入紅色名錄，代表有很高的滅絕風險。

文章來源：Cape honey bees suspected to have killed 63 African penguins
文章來源：Bees kill 63 endangered penguins in South Africa

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