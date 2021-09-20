聯準會縮表時間 就業數據是關鍵

本周重中之重的焦點非聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩天的貨幣政策會議莫屬，美國的通膨和就業情勢仍將是熱門議題，市場將密切關注聯準會何時縮表的相關細節。

本月以來市場的觀望氣氛濃重，原本投資人預期聯準會將在9月會議上宣布那些為了緩解新冠危機所實施的大規模激勵措施將開始退場，但意外疲弱的8月就業數據似乎降低了這個可能性。根據路透所做的最新調查，受訪經濟學家中，有超過6成預期央行可能延在12月啟動縮表。

物價穩定和就業最大化是聯準會的兩個主要任務，但近來公布的數據好壞不一，使聯準會推動政策正常化的不確定性升高，市場也就更顯得焦慮。

美國8月消費者物價通膨從13年高點回落，8月零售銷售額月增0.7%，優於市場預期，而最新出爐的9月消費者信心指數從8月谷底反彈，都給作為美國經濟支柱的民間消費力帶來好兆頭。由於Delta新冠變種病毒肆虐導致美國疫情急升，密西根大學美國8月消費者信心指數跌至近十年來新低。

不過，密西根大學9月份的最新報告亦指出，9月初消費者信心指數回升至71，但仍遠低於疫情爆發前的約100，且受到物價高漲影響，耐久型居家用品或冰箱空調等大型用品的購買意願跌至1980年以來新低，購車意願更創下1974年來新低。

就業數據更顯示現在斷言美國經濟已經擺脫疫情影響仍然為之過早。

因爆發新冠疫情，去年3月美國進入全國封鎖，企業不能開門營業、許多人遭到裁員，美國經濟雪崩式下挫，其2020年第一季國內生產毛額（GDP）經年率換算後下跌5%，在第二季更暴跌31.4%，創下至少73年以來最嚴重的萎縮，同時宣告經濟陷入衰退。當時美國就業人口銳減了逾2000萬人。隨著美國政府和央行明快推出規模空前的財政和貨幣激勵政策，其經濟開始急速反彈，也創下了史上最短、只持續兩個月的衰退期。

時隔約一年半，許多數據顯示美國因這場大流行病遭到重創的經濟雖然復甦速度超乎預期，但仍未完全復原。

美國8月就業人口淨增加23.5萬人，創下今年1月來新低，且遠不及市場預期的新增72.5萬人；與去年2月尚未爆發疫情時相比，美國就業人口仍然減少530萬人。穆迪預期要到2023年初，美國就業才會完全復甦。

美國8月失業率為5.2%，較2020年4月的近15%大幅下滑，但與去年2月的3.5%相比還有一段距離。

學校和托兒所才剛重啟，而加發失業金的聯邦措施9月初才剛落日，這些因素對就業市場的影響仍有待觀察。7月美國職缺數達到1090萬個，創下2000年以來新高，並較去年2月的約700萬個職缺大幅增加。

以產業的就業情況來看，根據全美餐館協會公布的數據，永久或長期關閉的餐館多達9萬家，這個高度接觸性的產業目前的就業數仍較疫前減少100萬個。根據美國勞工統計局的數據，儘管今年以來航空公司持續在徵人，但航空運輸業總就業人數仍比去年3月減少70,500人。且受到Delta疫情影響，數據顯示8月美國休閒與住宿餐飲業的招聘活動瞬間急凍。

耶魯大學管理學院教授William English曾擔任聯準會官員、協助規畫該央行為應對2007年到2009年金融危機與經濟衰退的量化寬鬆購債計畫，他表示，如果就業增長速度大幅放緩，央行就很難積極展開縮表，他們會想要更多數據，如果數據令人失望，他們可能會傾向等待，這是一個棘手的聲明。

目前美國經濟與通膨情勢似乎趨於穩定，但就業是否已經達到「進一步取得實質進展」的政策退場標準仍有待商榷，這種進退兩難的局面使10月8日發布的9月非農就業報告更顯得舉足輕重。該數據或許可以讓人一窺Delta變種病毒造成的影響是否超乎聯準會先前在夏季的預期，當時該央行稱美國經濟似乎正在擺脫這場大流行病。

與此同時，儘管美股近來轉弱，但標普500指數在頻頻創下新高後已經較去年3月的谷底上漲了一倍，且在整個反彈過程中未曾出現過幅度達10%的拉回。截至今年3月底，標普500指數市值已經達到40兆美元，較疫情爆發前創下的最高記錄還增加了12兆美元。那斯達克指數在這段期間漲更多，與去年3月的低點相比已經上漲120%。

現在市場有太多變數存在，而缺乏題材推升的股市估值已高，再加上投資人擔心隨著秋冬到來疫情可能再度出現變化，濃重的觀望氣氛揮之不去，華爾街會擔心不是沒有道理，但專家認為謹慎是應該的，但過於擔憂則不必，持續投資或許才是最佳選擇。