文化部第28屆全國績優文化志工表揚名單日前揭曉，高雄市立圖書館志工大隊拿下團隊獎，資深志工戴麗珠、李金俐，分別獲頒金質獎與銅質獎。高市圖代理館長林奕成感謝志工們默默的付出，是推廣閱讀的堅實後盾。
高市圖從總館到分館計有60間館舍，「書香推手文化志工大隊」成立於2003年，18年來服務範圍從市區、山間、海邊到田野。全國績優文化志工表揚有5團體獎，高巿圖是其中之一，繼101年度、106年度後，再度拿下這殊榮。
獲得最高榮譽金質獎的戴麗珠，曾是護理人員，退休後擔任高市圖志工，服務時間超過17年，總時數高達3萬0390小時。曾於100年獲銅質獎、105年獲銀質獎，再於今年度獲金質獎，可說是完成志工獎項的「大滿貫」。
退休前「救人」、退休後「救書」，高巿圖說，戴麗珠待人總是笑咪咪，服務精神一路備受肯定，尤其她在圖書館期間，致力修繕破舊不堪的書，經由她「妙手回春」，每本書交到下一位讀者時，都能有好的閱讀品質。
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