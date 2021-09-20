24歲大陸網紅迅猛龍特蕾莎擁有仙女下凡的超高顏值，被封為「抖音第一美女」、「廈門林志玲」，社群平台擁有超過624萬粉絲追蹤，然而人紅是非多，過去她就多次被爆料，零死角的臉蛋是靠美肌和濾鏡打造出來的，先前她和一名男網紅直播時，她的濾鏡突然消失，盛世美顏頓時崩壞，掀起網友熱議。

迅猛龍特蕾莎的一舉一動都是外界關注焦點，過去就曾多次傳出崩壞，先前她和一名男網紅直播跳舞，在鏡頭前隨著節奏搖擺扭動，卻因為手的動作太大，擋到鏡頭造成濾鏡消失，她的真實面貌頓時曝光，儘管只有幾秒的時間，卻被網友截圖下來在網路上瘋傳。

迅猛龍特蕾莎直播的濾鏡突然消失。（圖／翻攝自小丁不是抹茶微博）

迅猛龍特蕾莎的真面目和照片上有明顯落差，不僅鼻樑變塌，眼睛也沒有那麼大又有神，臉型也不是瓜子臉，雖然仍十分清秀，但過大的差異還是讓網友們忍不住狂酸，「美顏這麼厲害？」、「終於翻車了」、「這也差太多了」。

事實上，過去迅猛龍特蕾莎就曾曝光過自己的素顏，在當時造成熱議，她以素顏的模樣教網友化妝，雖然和美艷的女神形象有點落差，但仍然五官精緻，讓網友讚嘆，「相信她沒整容了」、「底子很好，沒什麼區別」、「很漂亮啊為什麼要酸」，沒想到如今再度崩壞。