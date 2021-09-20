1名網友曝光1段昨晚（19）發生的有趣影像，3名小女童睡前仍在床上唱歌玩耍，不願乖乖入睡，沒想到3人站在床上跳舞時疑似聽到外頭開門聲響，竟以極為熟練的動作「1秒躺平」，有人筆直平躺床上，有人側躺還蓋好棉被，其中年紀最小的女童因欠缺經驗，還一時躺錯方向、最慢躺好，爆笑影片全曝光。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中3名小女童站在房間的床上揮動四肢玩耍、有說有笑，不過影片中顯示的時間為19日晚上10點多，女孩的身上也都穿睡衣，應是她們的睡覺時間，但她們卻仍在玩樂，不料疑似突然聽見門外有聲響，3位女童馬上下意識做出動作。

演練百次用在一時 3女童深夜開趴 下秒聽開門聲1秒躺平

影片中，站在最靠近鏡頭的女童聽到聲響後率先躺下，還直挺挺地趟在床上，接著最靠近牆邊的女童也迅速倒下、蓋起棉被，而個頭最小的女童最慢躺好，躺下時還因方向錯誤，頭在床邊方向，還緊急轉頭並倒下，3個女童的動作在短短3秒內完成；爆笑影片在該網友PO上網，笑說「睡前開趴被抓包」。

其他網友笑說，「我小時候也都這樣欸，晚上不睡還在房間玩電腦，拿浴巾把門縫塞著」、「最小的那個也太可愛了啦」、「小的反應慢半拍，果然還是太年輕了」、「兩個大的太老練」、「也跳太大了吧，好怕他們撞到頭」、「一秒躺平厲害」、「好險以前沒有這種監視器」、「哈哈，小隻的手足無措」。