新竹陳姓男子因缺錢花用，竟假藉「最後一次聊天」「要還錢」等理由，將前女友約出來後，迷昏後再勒死並強盜財物，死者父親斥責陳男把女兒當提款機請求法官判死，但歷審認定他尚未罪無可逭，判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

31歲的陳男與30歲的戴女原本是男女朋友關係，在交往僅數月之時間內，他於同居期間偷竊她多次錢財，且把戴女當成提款機，前年他將腦筋動到她的手機內的銀行存款，並在備妥FM2後，假意邀約她喝人生最後一次酒，再殺害強盜。

合議庭考量戴女死亡時年僅30歲，青春年華戛然而止，對未來人生的任何夢想或抱負再也無從實現，且她的2名年幼子女也頓失依靠，在成長期間突然面臨母親之驟逝，又對戴的父母而言，所疼愛的寶貝突然殞命，造成之衝擊及創傷顯然非輕。

法官認為陳男造成損害雖巨大而無可彌補，但其殺人之手段尚非殘忍惡劣，在審理時復表示對死者父母說很抱歉，對自己所為很後悔等語，他的所為尚未至罪無可逭，必須處以極刑而與世間永久隔離之程度，判處無期徒刑。