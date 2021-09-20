教育部統計處近日公布「教育統計指標之國際比較」，在2020年，我國公立、私立大學一年的學雜費分別為1899美元、3555美元，其中公立大學學雜費只有日本、美國、英國的1／6到1／4，不過比法國201美元（2018年）、德國346美元（2020年）高。

根據資料，2019年日本公立大學學雜費是7502美元、私立是1萬2299美元；2017年美國公立大學學費是9036美元、私立是3萬0723美元；2019年英國公立大學學雜費1萬1807美元；2018年南韓公立大學學雜費依領域不同介於1972美元到8467美元間、私立則介於1745美元到1萬2437美元間。

美國私立大學學雜費貴得嚇人，每學年要3萬0723美元，是我國私立大學學費的8.64倍。我國公、私立大學學雜費跟日本、南韓、美國及英國相比，只有他們的1／6到1／4，算是相當便宜。不過在法國、德國讀大學每年只要付2、300美元，幾乎形同免學費。

2018年高等教育國際學生數占高等教育學生數比率，主要國家中以澳洲 26.5％較高，紐西蘭 19.7％、英國 18.3％及瑞士 17.7％，均逾1成 5，香港及德國各占12.5％、10.0％，我國 5.0％，高於日本 4.7％、南韓 2.7％。

2018年高等教育出國留學生數占高等教育學生數比率，以冰島18.5％較高，香港12.2％、瑞士 5.4％，我國3.3％，美國、澳洲、日本均不及 1％。

2017年OECD（經濟合作暨發展組織）主要國家教育經費占國內生產毛額 （GDP）比率，以紐西蘭6.3％、英國6.2％、美國6.1％，均超過6％較高，鄰近之南韓、日本分別為5.0％、4.0％，義大利3.8％較低，OECD 國家平均為4.9％；我國近5年（2016至2020年）教育經費占GDP比率介於4.6％至5.0％間，2017年為4.9％。

2018年主要國家研發經費占GDP比率，以南韓4.5％最高，我國與日本、德國均超過3％，美國、法國、大陸地區各為 2.8％、2.2％、2.1％，英國1.7％較低；近5年（2014至2018年）變化情形，南韓由2014年之4.1％降為2015年之4.0％，之後遞增至2018 年之4.5％，德國、大陸地區逐年成長，我國 2014年為3.0％，2018年增加為之3.4％。