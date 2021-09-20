近日有網友在美國紐約地鐵站內，目擊到荒唐離譜的畫面，一名身穿肚兜的女子竟坐在一名男子的身上，把對方當成自己的「人肉座椅」，照片在網路上曝光後很快就引發網友熱議，不少人都覺得非常傻眼，也痛批女子為了想紅而不擇手段的行為。

根據《每日星報》報導，Instagram帳號「SubwayCreatures」專門分享在地鐵內看見的各種稀奇古怪的事情，近日它便PO出了一張照片，只見一名男子雙手撐地下跪，一名身穿肚兜裝的女子則大方地坐在他的背上，還一邊滑著手機，這張照片曝光後很快就引發網友熱議。

有網友找出了這名女子的TikTok帳號「@sti1es」，她在本月10日也上傳了當天的「人肉座椅」短片，甚至發文稱「今夏的必備單品就是『男孩椅』」，從畫面中可以看到，在她身後不遠處聚集了不少等待搭車的乘客，不過她並不在意其他人的眼光，興奮地展示自己坐在「男孩椅」上的各種角度，而她身下的男子則非常盡責地一動也不動。

不少人對此感到相當傻眼，紛紛留言：「我都不知道該說是甜蜜還是羞恥」、「我猜她應該經常用皮帶牽著那個男的到處散步」、「我希望她只是因為腳不方便才這樣做，但她也不該坐在別人身上，而是坐在地上」；但也有人表示很崇拜這名女子，希望她能教大家如何讓男人甘願在公共場合當椅子的方法；此外還有人認為她只是為了要紅，才無所不用其極，做出如此脫序的行為。

對於自己的照片和影片在網路上爆紅，這名女子則是感到非常驚訝，但並沒有解釋這麼做的原因。