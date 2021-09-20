國民黨主席選舉關鍵攻防戰 桃竹苗區政見說明會

國民黨主席選舉倒數5天，將於9月25日進行投票，分區政見說明會從18日高雄場拉開序幕，今（20）日4位候選人齊聚桃園發表政見，全力爭取桃竹苗選票。依抽籤結果，發言順序為：前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前新北市長朱立倫、現任黨主席江啟臣。

江啟臣表示，新冠肺炎疫情爆發以來，作為中華民國門戶的桃園，也成為疫情衝擊的第一線，連帶影響桃竹竹苗的生活圈，對於3+11的破口，國民黨始終要求蔡政府說明、負責任，但令人遺憾的是，蔡政府給的始終是歌功頌德的大內宣報告、蘇貞昌堅持不認錯的嘴臉，面對蔡政府的囂張跋扈，過去一年來國民黨都在抗爭、戰鬥，未來仍會持續戰鬥到底，發動選票革命，用選票來換掉蔡政府、換掉死不認錯的蘇貞昌內閣。

對於新竹市長林智堅拋出的合併議題，江啟臣直言，這個議題從頭到尾就是為了一己之私，為了選舉目的、延續個人政治生命。他認為，應回歸地方制度法，考量區域金融發展，也不能漏掉苗栗縣，如果要合併升格應全面考量，也要呼籲民進黨，不要為了一時選舉，破壞長期以來的國家制度；也不要為了個人利益，犧牲民眾權益。

江啟臣並重申五大承諾：兩項公投全部過關、邀請領袖級特使啟動兩岸交流、2022縣市長15席、2024推出明星級戰將不分區名單、承諾無私造王打贏2024總統大選，讓國會過半，「只要有一項做不到，我就辭去黨主席位置」。

現任國民黨主席江啟臣。（圖／中時新聞網直播畫面）

朱立倫也談及蓮霧、釋迦出口大陸受阻一事，他表示，民進黨兩岸問題處理不好，真正造成傷害的是農民。而提到新竹合併議題時，他說，民進黨為了一個人的政治前途，竟然不顧地方民意，若要合併，真正關鍵在財政收支劃分法，不改，合併也是無法拿到財源，所以藍軍一定要趕快成立影子內閣，整合智庫、學者專家，才能提出具體可行的政策，而非只有抗爭，且抗爭有理是共同目標。

朱立倫強調，國民黨要能團結在一起，國民黨是包容性的政黨，各種意見都有，不會因為個人言論主張或論述而被開除黨籍、影響參選資格。他也希望能找回所有同志，不管過去支持誰，「拜託大家，我們都加入國民黨，我們都是中華民國粉」，不要再分彼此，對個人的攻擊也少一點。

朱立倫希望能找回所有國民黨支持者。（圖／中時新聞網直播畫面）

孫文學校總校長張亞中形容，如果國民黨是一顆大樹，民進黨就是刨我們的根，讓我們的根基更為鬆動；而這2、30年來，國民黨最喪失的就是理念，已經沒有靈魂，這個黨不再讓人感動，更直言「我們現在已經走向亡黨的邊緣」，自己站出來就是要救這個黨。

張亞中也指出，對於蔡英文禍國殃民的政權，必須挺胸昂頭挺胸跟它對決，不可以妥協、不可以讓步，而民進黨最厲害的一招就是製造兩岸之間仇恨，用仇中、愛台壓制國民黨，因此國民黨的責任，應該是有能力並有勇氣創造兩岸和平。

孫文學校總校長張亞中。（圖／中時新聞網直播）

前彰化縣長卓伯源表示，贏回2024絕對是國民黨的重中之重，若有機會當選，一定帶領大家打敗民進黨，贏回國民黨的榮耀；並批民進黨，以毒養貪裂解台灣、以毒養貪禍害台灣、以毒養貪葬送台灣，希望民眾不要再受民進黨操弄。

他認為，國民黨在這階段需要一位專責無私的黨主席，自己雖然不是最優秀、最能幹的，但是這階段最適合的，並強調自己無所求，不會參選立委、也不會參選總統，只要穩固2022、贏回2024就功成身退，回歸民間。此外，他也拿出蓮霧分送給現場所有人，並高喊愛台灣、吃蓮霧、吃釋迦、挺農民。