1500萬劑BNT疫苗已陸續到貨，教育部規劃預計9月23日起展開校園接種，為讓家長安心讓學生接種疫苗，金管會放寬網投相關規定，以符合民眾實際保險需求，新光產物表示，配合政策下修「疫苗險」網路投保年齡至3歲，並開放父母作為要保人，幫未成年子女（未滿20歲）投保，全年最高保障30萬，年保費159元！

新光產險表示，為給予民眾最完善的「疫苗險」保護，「疫苗接種後所產生不良反應」住院生活日額補助，保障範圍為「全疫苗」，也就是不限定COVID-19疫苗，如近期將開打的人類乳突病毒疫苗HPV（俗稱子宮頸癌疫苗）、流行性感冒疫苗都包含在內，學生專案住院日額補助3000元，倘若不幸因接種COVID-19疫苗而產生的不良反應導致身故，另有「喪葬費用定額補償保險金」30萬元之保障。

新光產物表示，除了和民眾一同攜手抗疫，該公司同樣關懷弱勢族群，因此，民眾於10月底前，只要透過「新光幫我保」網站（www.sk858.com.tw），完成「疫苗險」投保，新光產險則提撥每筆新台幣20元捐款給「社團法人中華長照協會」，幫助更多長者獲得更完整的長期照護服務。