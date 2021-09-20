振興五倍券來了，究竟是紙本好用，還是數位綁定划算？而好康優惠業者百家爭鳴，如何使用五倍券CP值最高？成為全民熱門話題。

依政府公告期程，數位五倍券的綁定期間為9月22日至明年4月30日，惟一旦做了個人的數位綁定後就無法再修改，不像去年三倍券可以反悔變更。紙本券則從9月25日起可至超商預訂，10月8日領取，至於想要到郵局領券的民眾，則得等到10月4日預約，10月12日領券。

為了讓讀者快速掌握關鍵資訊「賺好康」，《中時新聞網》即起推出「振興五倍券專區」，全方位彙整使用規定、各部會及縣巿政府加碼、通路優惠，更特別規畫「達人分享」區提供使用心得交流。

「振興五倍券專區」涵蓋六大區塊，包括五倍券QA、部會加碼、縣巿加碼、店家加碼、達人分享及相關新聞，藉由一問一答的方式，提供讀者快速掌握五倍券的必知資訊，並結合條列式與各縣市地圖活潑呈現，讓各部會和地方政府的加碼措施及各式店家優惠一目瞭然，相關資訊每天更新兩次，透過網站及行動裝置App「限時專送」給民眾。

振興五倍券總金額5000元，分成10張發放，面額分別為1000元3張、500元2張、200元5張，如何聰明用券，將每張券的效益最大化？「達人分享」區的各項獨家撇步絕不能錯過，透過好康達人出招交流「拚好康心法」，輕鬆讓您的五倍券身價翻漲，比別人用得更多、更划算。

五倍券人人有獎，但各部會及縣巿推出的加碼都有限量，將透過五倍券共同平台採登記抽籤方式領取，想把錢變大絕不能只憑手氣，鎖定《中時新聞網》的「振興五倍券專區」，多多評估各家業者的優惠活動，再決定使用方式。保證讓您早一步卡位，贏得好康先機。