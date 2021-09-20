台東一名男子阿強（化名）跟妻子阿芳（化名）育有2子女，但阿芳前年突然離家出走，之後要求離婚。辦理離婚期間，阿芳又生下么女，最後3名子女監護權都歸阿強，豈料阿強看到么女出生日期，回推受孕期他與阿芳根本沒有親密關係，自己戴了頂大綠帽，怒告阿芳與不知名小王。阿芳遭檢察官傳喚，認了跟一名男網友上床懷孕，台東地院審理判決，阿芳與男網友須連帶賠償阿強15萬元。可上訴。

根據判決書，阿強與阿芳2013年結婚，育有2名子女；但阿芳認為兩人感情不和，2019年2月帶著2名小孩離家出走，音訊全無。之後阿芳再跟阿強聯絡時，表明不會回去要求離婚，阿強挽回不成，雙方同年7月向法院申請調解離婚。

調解離婚期間，阿芳又產下一名女嬰，戶口登記在阿強名下，年底離婚調解成立，3名孩子監護權都歸阿強。不過阿強回推么女受孕期，當時夫妻雙方早就感情不佳，很久沒有親密關係，么女不可能是自己的，怒告阿芳與不知名小王通姦並求償50萬元。

阿芳遭檢察官傳喚，坦承與一名線上遊戲認識的網友發生過一次性行為，之後就懷孕了。根據阿芳的「自白」，台東地院判決阿芳與小王要連帶賠償15萬元，全案可上訴。