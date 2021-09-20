論當今華人影壇實力派影帝，必定得提到周潤發、梁朝偉與劉德華，這些年來，三人不僅有合作關係，私下交情也很不錯，頗有「英雄惜英雄」的味道，但也無可避免地會被比較彼此的演技，覺得友情之下，三人可能也有點競爭關係，劉德華過去上節目，就曾被問了一個問題：「梁朝偉和周潤發掉進水裡會救誰」，而他的答案讓人完全驚呆了。

劉德華在周潤發、梁朝偉之間，怎麼取捨？他在2016年曾上過央視一檔講座式節目《開講啦》，主持人是才子撒貝寧，而劉德華不愧是縱橫演藝圈數十年歷久不衰的巨星，開講過程妙語如珠，逗得現場觀眾大樂，讓撒貝寧也深感佩服。

劉德華在演講中分享了人生經歷，覺得媒體都將他神化了，但自己其實也就是個普通人，更說就他的經驗，成功的方式不只一種，最重要的是要找到適合自己的路，但劉德華也說，有些成功的人是很惹人厭的，提醒眾人該改正缺點，才能成為可愛又成功的人。

劉德華表示，他天天自問：「你有辜負過、欺騙過自己嗎？」，他變得更清醒的時候，會帶給周遭人們歡笑，也發現世界充滿了愛，「如果這個世界充滿愛，我們所有人離成功還會遠嗎」、「有人愛，就算失敗，到街上也會有人給你微笑」，天王笑著要求眾人，希望大家能給予他微笑、給他愛。

節目最後安排了問答環節，來了題老掉牙的問題，撒貝寧問劉德華，如果周潤發跟梁朝偉掉水裡，你會救誰？劉德華的答案一點都不「典型」，他激動說他兩個都不救，還要拿石頭砸，撒貝寧連忙安撫：「別那麼激動，眼睛都冒血絲了」，劉德華還補刀：「我不砸他們，我砸救他們的人」。