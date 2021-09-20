「疫情沉潛，也蓄積更多創作能量！」重量級評審對台中原創音樂大賽作品大為驚艷，19日結束競爭激烈的比賽，由「遊樂ULove」奪下金獎，成功拿走10萬元獎金，市府新聞局力邀 音樂祭指定的硬體統籌，聲音由八三夭音控團隊擔任試音、換場及線上直播成音，兩日大賽全程線上轉播，三個直播平台觀看總人次高達5萬1436人。

新聞局表示，獲獎樂團9月25、26日將於搖滾台中登場演出，歡迎樂迷線上朝聖觀看。

台中原創音樂大賽由「遊樂ULove」脫穎而出，銀獎為「王彙筑Hui Chu Wang」、「草屯囝仔」、「等阮返來」獲得；「LadyTrouble草包小姐」、「庸俗救星」、「靈魂咆哮Roaring Atman」獲銅獎，此外「Wednesday and Bad To The Bone」、「潛夢島Dreamdive Island」獲佳作。

「你們都是最棒的，深深佩服！」評審團代表余紀墉說，參賽樂團都卯足全力，樂團現場演出能力都很強，競爭激烈，疫情期間大家沉潛許久，也蓄積很多創作能量。

新聞局長黃國瑋指出，比賽在一團僅有15分鐘表演時間下，如何協助樂團精準試音、換場及演出是一大考驗，特別請來大型音樂祭指定的硬體統籌，聲音由八三夭音控團隊擔任試音、換場及線上直播成音的重責大任，演出順利完成不延遲，獲得不少參賽樂團肯定。

隱分子主唱劉涵在臉書發文說，第一次聽到首次控隱分子的音，可以控制得如此恰到好處，好到她在車上回放演出片段，團員以為在放自錄Demo，她給予成音團隊極高的評價。

疫情期間許多活動停擺，表演機會銳減，兩天的活動也有不少表演團體表示，這是疫情後首場演出，很感謝活動提供的表演機會。

新聞局說，這就是舉辦活動的其中一個目的，在疫情重創音樂產業之時，不放棄任何可以振興音樂產業、提供樂團表演的機會。

昨日活動安排各大音樂祭主理人張宥憲(Yuki)、劉鈞輝(島輝)、蕭達謙、張煥崢(阿飽)帶來音樂祭籌辦的辛苦史，以及jiMMY的不插電演出，黃宇寒、荷爾蒙少年詹詠安帶來的講唱會，浪漫系樂團溫蒂漫步、金曲獎樂團麋先生、Tizzy Bac的表演也為活動增添精彩。

台中原創音樂大賽昨日活動除黃國瑋外，市議員黃守達、王立任，以及市議員鄭功進服務處代表鄭紹頡也出席頒獎典禮，親自頒獎樂團給予鼓勵。