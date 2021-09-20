阿興魯肉飯自2009年起提供愛心待用餐。（葉元之提供）

新北市中和區「阿興魯肉飯」自2009年起提供愛心待用餐，受疫情三級警戒影響，吃待用餐民眾爆增，老闆陳進興苦苦支撐，差點經營不下去。新北市議員葉元之獲悉，特將善心人士的10萬元捐款交給老闆，感謝老闆的付出，讓老闆能幫助更多人。

陳進興說，疫情對餐廳經營的影響很大，今年5月三級警戒開始，吃待用餐的人數爆增，達200多位，但付錢吃飯的人卻大幅減少，比吃待用餐者少一半以上。過去吃待用餐以獨居老人、街友為主，但現在多了很多整個家庭的客人，他們多是受疫情影響，入不敷出，才會來吃待用餐。

葉元之表示，陳老闆不僅提供弱勢者待用餐，還會主動了解他們的困難，幫忙媒合社會資源，尋求慈善社福團體的急難救助捐款。

葉元之說，陳老闆年輕時曾因生意失敗跑路，經常兩三天沒飯吃，所以他有能力時，就開始提供愛心待用餐，雖然店開在中和，但許多弱勢民眾從板橋、土城、永和、萬華前來用餐。

葉元之表示，疫情期間許多人的生活遇到困難，但也有很多善心人士出錢出力，像是愛心待用餐，就是社會互助的一種表現，啟動善的循環，期盼大家共襄盛舉。