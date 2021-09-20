新北市長侯友宜今上午10時許前往三重區同仁宮參拜。（葉書宏攝）

國民黨主席選舉倒數，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、紛紛表態挺國民黨主席候選人朱立倫，對此，新北市長侯友宜今（20日）仍未表態，他強調，只要願意為人民、為國家努力奉獻的人，都給予滿滿的祝福。

新北市長侯友宜今上午10時許前往三重區同仁宮參拜，媒體持續關心國民黨主席選舉，侯友宜表示，每一個人在自己的工作崗位上都有自己的責任，自己是新北市長，新北市面臨Delta變異株來襲、疫情肆虐，更要全力以赴把疫情守好。

侯友宜強調，凡事以新北市的疫情為最主要的工作，全力以赴把疫情工作做好，這是他的本分，只要願意為人民、為國家努力奉獻的人，都給予滿滿的祝福。

侯友宜也說，每一個人有自己的責任，縣市首長有縣市首長的責任，黨主席有黨主席的責任，每一個在自己的角色上把自己的角色做好，只要凡事為人民、為國家多想想，多幫他們做一點事，用這樣的態度、全力已赴，台灣就會更好，每一個人在自己的角色工作扮演好，未來無論新北、台灣、國家一定會很好。