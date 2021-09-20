國內疫苗先後到貨，9月下旬到10月初將進入盛打期。醫師指出，英國研究發現，若打完兩劑疫苗，AZ、BNT的抗體都不錯，可維持滿長一段時間，且年紀愈輕抗體保持愈久。研究更發現，AZ及BNT的兩劑間隔時間不同，竟有不同變化！

醫師蘇一峰分享，英國牛津大學針對上百萬名英國民眾抽血發現，兩劑AZ的抗體有效濃度預估能維持250-300天、兩劑BNT則維持300-1000天，「年紀越輕抗體保持更久」。

但若是以兩劑之間的間隔時間區分，發現AZ隔愈久、尖峰抗體越高；反觀BNT若隔太久，尖峰抗體反而降低。研究學者建議，縮短BNT的施打間隔時間，可加強短期對抗Delta病毒的手段。

蘇一峰認為，如果想要抗體濃度高，不妨在兩劑間隔做規劃，「AZ慢慢打，BNT要快快打」。

該項研究的作者另外提到，其實抗體下降不代表缺乏保護力，還有T細胞保護力，而T細胞就是AZ的強項。