最近先後找來「小刺客」艾塞亞湯瑪斯、達倫柯里生等後衛試訓的金州勇士，如今又被當地媒體爆出，將會找來曾在2017-18年球季幫忙奪冠的舊將庫克進行幾天試訓，畢竟擁有兩年曾效力勇士的資歷，庫克明顯比起艾塞亞湯瑪斯更有機會加盟勇士。

儘管屬於聯盟二線球員，庫克手上卻有兩枚總冠軍戒指，分別是在2018年效力勇士，以及2020年效力湖人時拿下，不過他上季才幫湖人打了16場就遭釋出，隨後雖跟騎士兩度簽下10天短約，卻僅打了7場例行賽，沒有獲得續留機會。

畢竟庫克才28歲，當然不想自己的NBA生涯就此結束，才會努力爭取到這次前往勇士試訓機會，勇士目前動作也很詭異，並未補強外界認為他們最需要的內線大個，反而是接連找來庫克、艾塞亞湯瑪斯、達倫柯利生等後衛接受球隊測試。

跟艾塞亞湯瑪斯、達倫柯利生相比，庫克擁有待過勇士兩年的經歷，也算相當熟悉勇士體系，跟勇士「三巨頭」柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林也有合作經驗，自然較占優勢，更何況他擁有高達4成08的生涯三分命中率，就看勇士高層如何決定了。