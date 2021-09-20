日本岐阜縣飛驒地方昨天傍晚發生地震，正在飛驒山脈登山的6名登山客通報因地震後落石行動受阻；今天上午更有登山客通報遭落石砸傷，警方出動直升機救出包括傷者在內的4人。

日本放送協會（NHK）報導，昨天在長野縣北阿爾卑斯（飛驒山脈）槍岳（日本第五高峰，海拔3180公尺）登山的7名男女，因為地震造成落石動彈不得，警方今天上午出動直升機救出4人，另外3人則獨力下山。

警方表示，就在昨天地震後的下午約5時30分左右，在槍岳登山的6名男女因為落石行動受阻；今天上午又傳出一人被落石砸傷。

信越放送（SBC）報導，昨天傍晚在岐阜縣飛驒地方發生最大震度4級地震後，到了晚間8時過後，幾乎同一震源總計發生11起地震。

連接長野縣及岐阜縣附近地區，1998年曾發生過「群震」（earthquake swarm）；該地區從2020年4月下旬起，地震活動又變得頻繁，截至8月底止的4個多月期間，共觀測到229次震度1級以上的搖晃。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100920