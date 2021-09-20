「第73屆艾美獎頒獎典禮」於台灣時間20日早上舉行， 改編自英國王室真實歷史事件的Netflix影集《王冠》第4季氣勢超旺，囊括劇情類所有大獎，成功抱走最佳劇集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳導演、最佳編劇共7項大獎，是本屆最大贏家。

「黛妃」艾瑪科林（Emma Corrin）和「伊莉莎白二世女王」奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）同時入圍本屆最佳女主角，最後由曾獲奧斯卡影后的奧莉薇亞柯爾曼奪下，她上台致詞除了感謝一路支持她的人之外，也難過地表示：「我爸不幸罹患新冠肺炎過世了，如果他能參與此刻，一定會感到非常驕傲，再次謝謝大家！」「查爾斯王子」喬許歐康納（Josh OConnor）則獲頒視帝。「菲立普親王」托比亞曼齊司（Tobias Menzies）、「柴契爾夫人」吉蓮安德森（Gillian Anderson）分別拿下最佳男女配角。