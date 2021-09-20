國民黨主席選舉公開政見發表會20日在桃園登場，朱立倫回到故鄉火力全開，以自己成功開拓拉拉山水蜜桃品牌為例，強調有能力跟執行力幫助農民，感嘆蓮霧釋迦不能外銷大陸是兩岸問題不是農產問題，民進黨處理不好殘害農民，高喊新南向多年卻不到銷陸的1／200，他也以國民黨就算沒執政，但若有良好溝通管道也能跟對岸溝通，暗批江啟臣和對岸關係不佳。

朱立倫一上台就說回到桃園非常溫暖，多聲道齊開以國語、台語、客語和原民語言向大家問好，說自己在桃園出身、成長，謝謝鄉親給他機會一路從立委、縣長、新北市長當到副行政院長。

朱立倫說，國民黨要強要贏都是為了人民，民進黨都是為了自己，近期最痛苦的當屬蓮霧和釋迦被大陸拒絕入境，他說蓮霧1年外銷大陸1700多噸、釋迦1.3萬噸，民進黨多年來高喊新南向，但比例不到外銷大陸的1／200，要是是國民黨執政，兩岸事情很快就能協調完畢，即便沒有執政，若有良好溝通管道或交流平台，也能帶著農民跟對岸溝通，強調這不是農產品問題、是兩岸問題，民進黨處理不好受害的是農民。

朱立倫也以自己走訪基層，蒜農感嘆乾旱，導致成本5萬的蒜頭只能賣5.6萬，1公頃地收成稻米賣近16萬、但成本就要12萬，完全沒有辦法賺錢，只賺3、4萬，農業怎麼生存，國民黨執政真的做更好。

朱立倫強調農產品最重要就是要有市場、產品能轉型，他也分享自己政績小故事，20年前當桃園縣長時，拉拉山水蜜桃無人知悉、賣不出去，行銷成功後連進口水蜜桃都改叫拉拉山水蜜桃，成最好品質代表，是成功範例，這也代表他願意關心農民。

朱立倫強調，在桃園任內，他推動傳統桃園轉型成現代化城市，如今的桃園就是他一步一腳印締造的基礎，不論是交通建設、航空城開發、藝文園區、青埔重畫區、八德擴大都市等要開發，每件事都困難重重、每一案都阻力無窮，全靠他的協調力和執行力，跟大家一起努力，才有桃園現在快速成長成果，他在桃園8年任內增加3400億資產，就是和大家共同努力的成果，還有新北市3環3線、16國民運動中心，「這是做的不是說的！」

朱立倫也提到張亞中近期頻繁拜訪桃園眷村，但桃園83個眷村，矮房子要改建不容易，需要很大決心和協調力，他2001年至2009年桃園縣長任內，完成9案10村改建，讓榮民榮眷有現代化住宅可住，保留眷村文化，他也提到全台第一個辦理眷村文化節、擴大慶祝榮民節等，都是在他任內完成。

朱立倫也提到，軍公教年金被砍他最心痛，連續3問說：「誰第一個提出信賴保護原則？誰第一個希望用基金保障軍公教年金不再被砍？誰第一個透過企業界朋友幫助800壯士？」朱立倫強調當時自己是市長，不能到現場，但能透過企業界朋友力挺，這是事實、也是具體作為，「說很容易、做很難！」

朱立倫也提到竹竹苗要被合併的議題，痛批民進黨為了一個人政治前途不顧地方民意，國土計畫豈能強迫合併，他強調真正關鍵重點在財政收支法，不改就算大新竹合併第七都還是沒辦法拿到錢，重申要成立影子內閣，整合專家學者組成藍軍大智庫，政策才會具體可行。