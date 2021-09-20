「國民AV天后」三上悠亞是許多老司機的D槽女神，擁有天使臉孔、魔鬼身材，從偶像女團轉戰暗黑界的她，也積極經營社群平台，卻有眼尖網友發現三上悠亞曬出的影片中，時常出現一名斯文高大的男子，懷疑女神是否死會了，對此AV達人一劍浣春秋也揭開真相。

三上悠亞的影片中，常能看到一名身材高大、長相帥氣的男子，他出眾的外表就像是模特兒般，加上和三上悠亞的互動自然又默契十足，不滿讓粉絲懷疑，「與三上默契極佳，該不會是三上的情人吧？」一劍浣春秋表示，他收到網友來信詢問，但其實男子和三上悠亞的關係十分單純。

一劍浣春秋解釋：「不，不是的，其實他也是三上行銷計畫的一部分，真實的身分是她的經紀人…」，男子的真實身分曝光，立刻在網路上掀起熱議，不少網友都對此感到訝異，「這經紀人有顏值、有頭腦」、「這個老闆是超級行銷策略的能人。也許是因為這樣三上才會佩服和同意做這些」。

三上悠亞經紀人有顏值又有生意頭腦。(圖/翻攝自IG)

許多網友都直呼崇拜經紀人，女神就算真的被搶走也甘拜下風，「感覺三上的老闆在營造社群的思維已經是AV界其他人比不上的境界了，其他人只能吃他背後揚起來的土」、「就算真的談戀愛也沒什麼呀」，事實上，經紀人過去還曾偷拍過女神的全裸照，在當時就引起轟動。