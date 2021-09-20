首批客製化BNT疫苗22日抵台 永齡：正協調航空公司 11:382021/09/20 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首批「客製化」BNT疫苗可望於9月22日抵台。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第9輪BNT疫苗今(20日)上午10點起開放預約，未來將有更多BNT疫苗加入施打行列，有消息指出，首批「客製化」BNT疫苗可望於9月22日抵台，到貨數量介於70至80萬劑。 永齡基金會證實，首批客製標籤BNT疫苗在歐洲已可起運，但由於本周盧森堡航空滿載，正協調其他航空公司，確認班機後另行通知；首批「客製化」BNT疫苗將抵台，預計指揮中心指揮官陳時中下午2時召開記者會時也會做出說明。 第9輪BNT、高端同步開打 南投採單日、單類疫苗排程 高雄驛起飛 重返城市中軸線 #BNT #疫苗 #客製化 #抵台 #首批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園維護學生安全 通學步道總體檢 04:102021/09/20 地方新聞 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 09:282021/09/20 生活 二級警戒延至10月4日 會展宴席再鬆綁 04:102021/09/20 生活新聞 比利時神父 獲永久居留梅花卡 04:102021/09/20 地方新聞 疫苗預約 五倍券綁定 關貿頻寬加倍應戰 04:102021/09/20 財經焦點 i13預購熱 蘋果鏈喊衝 04:102021/09/20 財經要聞 雙疫苗將開打 南投採單日、單類接種 04:102021/09/20 地方新聞 10月疫苗豐水期 第十輪還有BNT 04:102021/09/19 生活新聞 外圍6區房價 直奔3字頭 04:102021/09/20 產業．科技 居家監視器 顧家小幫手 04:102021/09/20 時尚消費 香港選委會選舉 民主派幾絕跡 04:102021/09/20 產業財經 財經熱門新聞 IPO旺季到 力積電成重頭戲 - 財經要聞 - 工商時報 首批客製化BNT疫苗22日抵台 永齡：正協調航空公司 - 財經 營建成本飆 建商：都更慘了 - 財經要聞 - 工商時報 陽明散戶溺水 還這麼多人賭1航商現增 網驚：沒救了 - 財經 大陸掀拉貨潮 中鋼中鴻樂透 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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