第9輪BNT疫苗今(20日)上午10點起開放預約，未來將有更多BNT疫苗加入施打行列，有消息指出，首批「客製化」BNT疫苗可望於9月22日抵台，到貨數量介於70至80萬劑。

永齡基金會證實，首批客製標籤BNT疫苗在歐洲已可起運，但由於本周盧森堡航空滿載，正協調其他航空公司，確認班機後另行通知；首批「客製化」BNT疫苗將抵台，預計指揮中心指揮官陳時中下午2時召開記者會時也會做出說明。