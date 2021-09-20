連假第3天 新北這3處景點不建議再前往 11:552021/09/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市人潮儀表板今持續預警、分流與管制。（新北市觀旅局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今是中秋連假第3天，不少民眾選擇外出踏青，新北市人潮儀表板今持續預警、分流與管制，新北市觀旅局指出，截至12時16分，十分瀑布公園、猴硐煤礦園區停車場、平溪停三停車場前已達第一階段管制，不建議再前往。金山區中角灣國際衝浪中心」已達第三階段管制，管制人車進入。 觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 國5北向雪隧主線狂塞 今凌晨1點才陸續紓解 #人潮 #管制 #建議 #達原 #容留 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墾丁南灣英國籍泳客清晨失蹤 海巡隊搜尋竟是烏龍一場 09:292021/09/20 社會 修愛情學分脫單 20至25歲黃金時期 04:102021/09/20 財經焦點 景點報復性出遊 合歡山擠爆 04:102021/09/20 生活新聞 漁港老街湧人潮 樂園遊客不如預期 04:102021/09/20 地方新聞 陳時中將開會討論「自費驗抗體指引」 網友反應曝光 11:392021/09/20 政治 中秋倒數返家車輛湧 7大路段恐爆量 國5估塞半天 07:462021/09/20 生活 中秋連假第3日 預期湧現景點出遊及返工車潮 10:582021/09/20 生活 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 09:282021/09/20 生活 外資連假前押寶貨櫃三雄 航運連假後可期待？專家給一句話 10:022021/09/20 財經 斯卡羅府城片場開放 回味劇情別忘伴手禮 04:102021/09/20 地方新聞 潔哥遭轟違反防疫怒槓酸民 曬脫罩喝奶照反擊：林北包房 09:352021/09/20 娛樂 生活熱門新聞 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 - 生活 差幾天差很多！AZ、BNT打兩劑 醫師曝驚人變化 - 生活 買東西名字總被寫錯？女大生姓氏曝光嘆：改姓林算了 - 生活 墾丁大街達「千人群聚」規模 網：看台灣用4天升四級封城 - 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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