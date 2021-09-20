今是中秋連假第3天，不少民眾選擇外出踏青，新北市人潮儀表板今持續預警、分流與管制，新北市觀旅局指出，截至12時16分，十分瀑布公園、猴硐煤礦園區停車場、平溪停三停車場前已達第一階段管制，不建議再前往。金山區中角灣國際衝浪中心」已達第三階段管制，管制人車進入。

觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。