軍聞社黃劭恩執行採訪任務的紀實照片。（黃劭恩提供）

2021年法國PX3國際攝影比賽（Prix de la Photographie Paris）近日公布各類項得獎名單，軍聞社新聞官黃劭恩上尉，以作品”Behind the Flight”榮獲「新聞類」金獎的殊榮，讓中華民國國軍勤訓精練、捍衛國土的影像，再一次躍上國際舞台。

近年來，軍聞社屢次在國際攝影賽事有好成績。繼今年4月，軍聞社同仁自創的軍校畢業歌曲，獲得了倫敦國際創意大賽獎項之後，此次新聞官黃劭恩又獲法國PX3國際攝影賽金獎，對於國軍新聞單位來說，是高度的肯定與驕傲。

黃劭恩認為，原來在飛官他們眼中，稀鬆平常的「360度檢查」，透過鏡頭罕見的構圖，竟然可以呈現出意想不到的效果。

正因爲如此，觸發了黃劭恩的投稿動機。他認為，國軍官兵每日的操練與任務，看似平常、平凡，其實都是很不凡，也更意識到即使官兵平日細微的一件事，都是特別且有意義的，只是我們習以為常，未能察覺而已！

黃劭恩指出，作品命名為”Behind the Flight”，字面上是「在戰機的後方」，同時也引喻著每趟飛行任務順利成功的背後，都是大家團結合作、組織分工的故事。

軍聞社表示，未來仍會持續努力創作優質作品，並透過社群媒體平臺，呈現國軍官兵勤訓精練的精彩畫面；同時，歡迎網友們前往軍聞社IG、推特、youtube等平臺，為國軍官兵加油打氣。