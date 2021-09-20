56歲美國喜劇天王克里斯洛克（Chris Rock），19日在推特發文坦言確診新冠肺炎，因為他已打過疫苗，依舊突破性感染，讓粉絲相當擔心，但最後仍呼籲大家「一定要去打疫苗！」

克里斯洛克5月在深夜脫口秀節目《吉米A咖秀》(The Tonight Show)透露，已接種過嬌生疫苗，而且本來只要打一劑就好，但他還接種了2次，笑稱獲得很好的保護力，未料時隔4個月，他就突破性感染新冠肺炎。

克里斯洛克也在推特發文，呼籲大家不要輕忽疫苗重要性，「相信我，你不會想要感染的，一定要去打疫苗」。克里斯洛克曾演出過電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》、《亞當等大人》，也曾替經典動畫《馬達加斯加》系列中擔任斑馬「馬蹄」配音，前陣子主演《奪魂鋸》系列的最新電影，未料卻在忙著演藝工作之際確診，即使他沒多解釋目前病況，但粉絲仍希望他能好好休養，早日康復。

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