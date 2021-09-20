1名網友的父親遺體19日遭中壢殯儀館某禮儀社弄錯身分，送到別戶人家出殯後即火化成骨灰，該網友甚至來不及撿骨，事後燒紙錢時還連續擲出6個笑筊，桃園殯葬管理所承認是殯葬業者疏失，因當天2具遺體都要火化，殯葬業者、火化場人員未確認棺木上條碼的亡者姓名，只確認具火化許可證即執行，才造成此事件。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他的父親與對方是同一天出殯，對方家屬在19日早上瞻仰遺容，遺體就進行封棺，當時棺木上就已貼著他父親的名字，且姓氏完全不同，雖然兩家的棺木都是黃色，但他的父親是加大棺材，且父親水腫嚴重，怒批對方禮儀社將棺木從冰庫推出、為遺體洗身體時，均未再三確認身分。

該網友說，對方禮儀社之後便封棺，將遺體送往桃園進行火化，等到他們發現時，對方禮儀社才通知燒錯人了，他怒說「撿骨都沒得撿」，而對方的遺體仍在冰庫中；他說今日（20）燒紙錢時，他不斷喊「爸爸來領錢喔」，卻連續擲出6個笑筊，連弟弟也是連續2個笑筊，而業者還推諉稱棺木上沒有QRcode才導致認錯。

據了解，桃園殯葬管理所指出，該2名亡者都冰存於中壢殯儀館中，余姓亡者訂於19日上午9點火化，但業者領取遺體時未確認身分，將下午才要火化的李姓亡者領出並入殮封棺、送至桃園火化場，因此當時掃描棺上QR Code才會顯示亡者姓名與火化許可證姓名相符，目前雙方已協商賠償事宜中，並不打算提告。