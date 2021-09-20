台北市長、民眾黨主席柯文哲20日到台中大里以「COVID-19防疫政策與作為」為題做專題演講並與地方人士座談。（馮惠宜攝）

台北市長、民眾黨主席柯文哲20日到台中大里以「COVID-19防疫政策與作為」為題做專題演講並與地方人士座談，他在會中指出新冠肺炎是秋冬流行疾病，預測全球疫情會在11月到12月間變得更嚴重，還說「不要看台灣現在好像很好」、「邊境一定要守好。」

演講中柯文哲拿出新冠肺炎去年和今年的流行趨勢圖指出，新冠病毒是一個秋冬季的感染，歐美國家確診數從8月到隔年1月，到11月出現高峰；他也比對去年8月和今年8月全球確診數，今年還比去年高，表面上看起來台灣好像沒事，但在其他國家到秋冬季還是變嚴重，所以台灣邉境一定要守好。

他強調，現在才8、9月全世界感染Delta的就比去年同期多，有可能11月、12月還會更嚴重。他也說從美國政策來看，就是疫苗打兩劑達6成，不會死，就不要管，因為再管下去餓死的會比病死的多；柯文哲說，製訂台灣政策時，不要自己發明，要先看美國、英國和新加坡怎麼做。