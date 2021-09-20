澎湖一名男子阿偉（化名）與女友阿雅（化名）遠距離戀愛，阿雅誆稱懷孕，要買酒釀蛋豐胸、葉酸補身體，請求阿偉匯款；阿偉前後匯出13萬1000元，事後才赫然發現女友根本沒有懷孕，而且還是別人的老婆，有個5個月大的小孩。法院審理後依詐欺罪判處阿雅5月徒刑定讞，可易科罰金15萬元。

據ETtoday新聞雲報導，阿雅是軍職，部隊在新北市，與澎湖阿偉進行遠距離戀愛；阿偉指出，前年2月阿雅表示懷孕了，要買「酒釀蛋」豐胸、孕婦葉酸補身體，還要他包紅包給腹中胎兒，自己前前後後匯款13萬1000元給阿雅後，才發現她根本沒懷孕，進一步更發現阿雅早就是人妻，甚至還有一個5個月大的孩子，氣得他提告。

法院審理時，阿雅坦承編理由誘騙阿偉匯錢；法官認定阿雅刻意隱瞞實情，不斷騙取金錢，欺騙他人情感，但考量她坦承犯行，態度尚可，且陸續還款給阿偉，因此一、二審均依詐欺罪判其5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案定讞。