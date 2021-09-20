國民黨立委林為洲於臉書發文表示，指孫文學校總校長張亞中如果當選國民黨主席，就好像台獨運動領袖辜寬敏當選民進黨主席一樣，對此張亞中20日表示，他自己的主張是解決兩岸敵對狀態創造兩岸和平，這和辜寬敏的台獨引起兩岸對立是完全不同，「這種比喻很不恰當」。

對此問題朱立倫則說，現在國民黨很多縣市長、基層黨員面對2022年的選舉都很擔憂，所以他要呼籲國民黨要走正藍、正道路線，這樣才會有更多的支持者。卓伯源則說，現在是開放民主的社會，相信黨員都有明智判斷，還是要提醒，民進黨劇本現在演的是抗中反中的亡國感，最後受害的仍是台灣人民。

另外，有國民黨資深黨員刊登報紙廣告支持張亞中，並批評朱立倫、江啟臣，朱立倫被問到此事時表示，國民黨是一個多元包容的政黨，什麼樣的聲音都有，他強調自己是絕對正藍，絕對不能讓國民黨走向「小綠」，更不能讓國民黨走向「小紅」。

現任黨主席江啟臣對此則說，每一個人都可以表達支持，他都給予尊重，但是大家都有機會透過良性公平競爭爭取黨員支持，他也說，在資深黨員中自己是年輕人，「但絕對不是免洗筷只能用一次」。