蔡英文(資料照片)

大陸暫停進口台灣釋迦及蓮霧，蔡英文總統今天表示，政府已經提出抗議，她也已經指示農委會要拿出對策，保護人民利益。並強調，在這個大時代，台灣面臨各種變化及挑戰，都要勇敢奮鬥走到底。

大陸海關總署昨天通知我釋迦及蓮霧多次檢出太洋洋臀紋粉介殼蟲，將自20日起暫停這兩種水果進口。蔡英文今天出席新北市新莊出席「史明文物館」開幕式致詞時表示，昨天中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧的輸入，政府已經提出抗議。

她說，中國不遵守國際貿易規範，片面破壞雙方的貿易秩序，她也已經指示農委會要拿出對策，保護人民利益。

蔡英文表示，最近這一兩年國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是在考驗執政團隊的時刻，也是在考驗台灣人團結意識及台灣人韌性的時刻。

她強調，我們一直在做，一直思考如何不卑不亢不受別人支配，為台灣撐出空間，為台灣爭取最大的利益和支持。在這個大時代，台灣面臨各種變化和挑戰，都要勇敢奮鬥走到底。