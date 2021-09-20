這幾年日本演藝圈頻傳喜事，蒼井優、石原聰美都宣告嫁人，連新垣結衣都在不久前成了真正的「月薪嬌妻」，廣大粉絲紛紛崩潰，誇張者還告假表示無心工作，日本網站近日推出「她結婚我失戀」票選活動，事後排行榜公開，最不希望看到她結婚的榜首，竟然不是新垣結衣，她甚至直接跌出前十名。

日本網站針對女藝人發起「最不希望她結婚」投票活動，讓那些哭喊「我老婆嫁別人」的粉絲們，有一個宣洩出口，而最終排名成果有些驚喜，第十名是氣質女星長澤雅美，第九名是「最正宅女」本田翼，第八名為「日劇女王」深田恭子，緊接其後的是「國民妹妹」有村架純及空靈女神廣瀨玲。

至於前五名，濱邊美波拿下第五，她今年21歲，但因是童星出身，眾人等同看著她長大，因此不希望她太早死會；而有「千年一遇美少女」美稱的橋本環奈，這幾年受邀狂演漫畫真人版作品，神還原二次元正妹，粉絲群男女通吃，她在這回票選中拿下第四名。

日前確診新冠的36歲女星綾瀨遙，是日本民眾最不希望看到她結婚的冠軍。(圖／達志提供)

第三名則是曾演出《四重奏》的「小狐狸」吉岡里帆；美少女團體「乃木坂46」出身、是團內顏值擔當的白石麻衣，曾創下寫真書22刷佳績的她，也是粉絲心中不可割捨的一塊，本次排行拿下亞軍。

而眾所矚目的冠軍，是由出道多年、今年已36歲的綾瀨遙拿下，渾身充滿透明氣息的她，人氣不輸新垣結衣，有鑑於跟她差不多世代的女星們都紛紛結婚，讓粉絲不禁擔心綾瀨遙是否也會「背叛」，所幸她曾說過，自己的生活重心一向都放在工作，戀愛、結婚都不是她的首位，讓粉絲覺得安心，甚至有人說，如果綾瀨遙嫁人，「是民族的損失」、「毫無疑問整個日本都會迷失」。