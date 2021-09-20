新北市長侯友宜今（20日）上午前往三重同仁宮廟參拜祈福。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（20日）上午前往三重同仁宮廟參拜祈福。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（20日）上午前往三重同仁宮廟參拜祈福。（葉書宏攝）

新北市昨新增0例本土確診個案，也是新北市連續3天「＋0」，市長侯友宜今（20日）上午前往三重同仁宮廟參拜祈福，侯致詞時表示，雖然這幾天都「＋0」，連續4天零確診，包含今天應該也是零，不能因為零確診就掉以輕心，一定還是要誠心向土地公祈禱，大家都能平安。

明（21日）是中秋節，也是土地公成道日，市長侯友宜今上午前往建廟逾160年歷史的三重同仁宮廟參拜祈福，向福德正神祈佑市民闔家平安、中秋佳節快樂，同時感謝三重同仁宮長期投入公益造福地方。

侯友宜說，祈禱土地公可以庇佑新北市、台灣，尤其新北市今年疫情嚴峻、人口稠密，加上又緊鄰北市萬華區，從萬華開始蔓延時，新北首當其衝，感謝市民配合防疫，面對Alpha英國變異株經過4個月穩定控制疫情。

如今又面對Delta印度變異株，目前看起來穩定，到9月22日觀測指標將告一段落，Delta並不好對付，許多餐飲業受害，上千人居家隔離、強制檢疫，市長和大家一起打拼。

侯友宜說，雖然這幾天都零確診，連續4天零確診，包含今天應該也是零確診，不能因為零確診就掉以輕心，一定還是要誠心向土地公祈禱，大家都能平安。

值得一提，建廟歷史悠久、香火鼎盛的三重同仁宮，長年推動公益慈善回饋社會，也響應新北市實物銀行和好日子愛心大平台，年年榮獲績優宗教團體肯定。去年捐贈9人座交通車給石碇區公所，造福長者和小孩，今年疫情期間也捐贈2萬片口罩予三重區公所，力挺市府防疫工作，感謝同仁宮的善行義舉。

三重同仁宮主任委員葉德根表示，今年配合防疫取消中元普渡法會，特別將辦理之經費於福德正神成道日前夕，以救助金方式捐助在地105戶低收入戶家庭共渡難關，讓弱勢民眾感受土地公的庇佑關懷，溫馨過中秋。

民政局長柯慶忠指出，三重同仁宮建廟迄今逾160年歷史，是在地信仰中心之一，廟內一尊石雕土地公神像，重達18台斤，為新北市最重者，極具特色。

柯慶忠說，土地公就像是仙界的「里長伯」，各有轄區，新北市主（副）祀福德正神的寺廟合計200餘間，農曆8月15日中秋節是福德正神成道日，相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。

另外，中秋節也是月老星君聖誕，呼籲民眾前往宮廟祈福參拜時，請全程佩戴口罩並遵守防疫規範，新北各寺廟在中秋假期持續加強防疫措施與宣導，確保信眾健康。