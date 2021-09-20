為加強宣導保護野生動物，新北市動保處近來針對北海岸金山濕地等野鳥保育棲息地，採購移動式高倍率望遠鏡，強化進行野生動物觀察及保育工作，除了可以從遠距辨識蜂窩種類，也能清晰辨識蜜蜂種類以及觀察濕地裡各種類留鳥的健康與覓食情況，如果發現民眾無故靠近搔擾野鳥，利用望遠鏡功能，也能夠直接照相搜證，呼籲民眾一同來維護生態多樣性的環境。

動保處共採購2支移動式高倍率望遠鏡，機身長度329mm，口徑88mm，具有45度觀景窗、伸縮式遮光罩，放大倍數為30倍，每支約10萬元，目前不定時架設在北海岸金山濕地等鳥類棲息地進行保育類動物巡守工作，執行保育工作觀察鳥類覓食情形、鳥類品種並遠距觀察動物是否受傷等狀況。

動保處表示，如民眾無故搔擾野生鳥類，也能在遠處立即進行拍照採證工作，自從高倍率望遠鏡設備正式加入野生動物保育執法行列，對民眾無故搔擾野生鳥類棲息地及生態環境的行為，確實能產生警惕作用。依據野生動物保育法規定，任何人不得隨意騷擾、捕捉、虐待、或飼養保育類野生動物，違者最重可處5年以下有期徒刑。