台中市府勞工局為促進媒合就業，將於24、25日在陽明市政大樓府前廣場舉辦2021「犇向幸福‧築夢飛揚」廠商聯合徵才活動，號召大立光電、矽品精密、橋椿金屬、聖傑機器、友達光電與台灣美光等20家在地優質廠商，提供將近1500個工作機會，電動工具製造大廠開出高薪7萬，爭取優秀員工。

勞工局長張大春說，國內疫情趨穩，防疫規定逐步放寬，各行業求才需求上升。中市今年上半年度失業率3.9％，為六都最低，勞動參與率59.9％除高於全台平均，更是自2011年以來最高，市長盧秀燕關心市民就業，積極推動「富市台中 就業成功」願景，就是要讓市民都能找到好的工作。

勞工局指出，此次活動職缺相當豐富，廠商涵蓋科技、製造及服務業，提供機械設計工程師、業務儲備幹部、技術員、房務員與餐飲服務人員等多元職缺，其中國內光學鏡頭製造龍頭大立光電參加徵才活動，一口氣釋出385個職缺，廣招各類工程師、品管員與技術人員。

電動工具製造大廠聖傑機器更開出高薪7萬，誠徵研發部專案主管，期盼網羅優秀人才為公司注入新血。

經統計此次活動共提供超過300個薪資4萬元以上職缺，大專學歷職缺平均薪資達3萬6千元；另外，學經歷不拘職缺也有256個，除全職工作外，也提供兼職部分工時職缺，更有許多適合青年朋友實習的工作機會，呼籲民眾把握機會參加面試。

因應疫情，此次活動採實體及視訊雙軌並行，求職者只要在活動前上網預約，也可在家與廠商視訊面試，兼顧防疫與就業；另外，活動也結合就業促進研習課程，邀請講師分享影音履歷製作技巧，讓求職者學習製作數位履歷。

台中市就業服務處指出，市府除舉辦徵才活動外，為促進青年就業，也整合中央及市府資源推動「青年就業金安薪方案」，如台中市獎勵青年就業計畫，只要設籍台中市的29歲以下青年，經就業服務處推介就業穩定，最高可領取2萬5千元就業獎勵金。

就服處近期跨部門與文化局圖書館攜手合作，在圖書館放置就業資訊與求職登記表，方便求職者獲得就業服務資訊。