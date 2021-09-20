備受關注的北京環球影城20日正式開園，根據大陸線上旅遊平台「去哪兒」19日發佈報告指出，北京環球度假區官網顯示開園一個月內，除10月1日、3日、4日等日期庫存緊張外，其餘日期均可買到門票。根據去哪兒估算，大陸的十一假期來環球影城打卡的遊客，屆時人均消費在3300元（人民幣，下同）左右。

哪裡的遊客最愛到北京環球影城？從去哪兒發佈數據來看，購買北京環球影城開業首月門票的遊客，主要來自北京、天津、上海、成都、武漢和深圳等一線和新一線城市，其中北京遊客成為購買主力，超過4成的門票被北京遊客買走。

去哪兒更指出，前十大客源地中以重慶遊客人均購票數最多，約有7成的遊客購買2張或更多門票。上海和成都緊隨其後，接近6成上海遊客購買2張及以上門票。人均消費方面，去哪兒估算十一假期到環球影城打卡的遊客，人均消費在3300元左右；而非黃金周來打卡的遊客，人均消費約2500元。

根據大陸央視網報導，北京環球度假區9月20日上午舉行開園儀式，正式開始迎接首批遊客，標誌這座北京文旅新地標的正式揭幕。

北京國際度假區有限公司方面表示，北京環球影城主題公園是以室內景點體驗為主，非常適合北方氣候和環境，可以說對整個北方旅遊市場、旅遊產品帶來了一次巨大的機遇。