決定日本新任首相由誰接任的自民黨總裁（黨主席）選戰起跑，從日媒所做民調來看，4名候選人無人能在首輪投票單獨取得過半票數當選，取前兩名進入第二輪投票的機率大增。

自民黨總裁選舉預計29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

登記參選者包括60歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，及61歲的前總務大臣野田聖子。

日本讀賣新聞針對日本全境47都道府縣、有總裁選舉投票權的自民黨員為對象進行電話民調，共獲1514人回答；結果顯示，河野以獲41%支持居冠、岸田以22%次之、高市以20%名列第3，野田則以6%居第4位。

單從受訪者已決定支持人選來計算（不包括11%尚未決定投誰的受訪者），河野在382張黨員票可拿下177票、岸田拿到94票、高市拿到86票、野田則有25票。

再看讀賣新聞稍早針對自民黨國會議員支持動向所做調查顯示，岸田可拿到25%、94張議員票；河野可拿到22%、83張議員票；高市可拿到19%、71張議員票，3人差距並沒有很大。野田則是以4%的16張議員票墊底。

這項針對議員投票意向的調查，是從本月6日起到19日止，針對382位議員中的379人所進行；尚未決定要投誰的比率約3成。

如果就上述兩項調查進行合計，居冠的河野也拿不到4成選票，也就是說無人能在採絕對多數的首輪投票就分出勝負，選戰有很高的機率會進入第二輪投票。

時事通信社也針對自民黨議員支持動向進行調查，結果顯示河野與岸田在議員票勢均力敵，雙方同獲25%左右支持拉鋸；高市以獲20%左右支持緊追在後；野田則以約5%墊底。

從派閥動向來看，黨內7派閥除岸田派（宏池會，46人）全力挺自家會長岸田外，6派閥將採取事實上的開放投票方式。

河野在所屬的麻生派（志公會，53人）中，約獲半數議員支持；在石破派（水月會，17人）也有半數以上支持，並在二階派（志帥會，47人）、石原派（近未來政治研究會，10人）及無派閥（62人）獲一定支持。

岸田除岸田派同志全力相挺，還獲得最大派閥細田派（清和政策研究會，96人）、麻生派及無派閥的資深眾議員及參議員等支持。

安倍力挺的高市，則獲細田派中堅及年輕議員支持，並意圖搶食麻生派、竹下派（平成研究會，52人）及二階派等人支持。

再者，以47都道府縣的自民黨地方黨部幹部為對象的調查顯示，岸田獲得12人支持居冠、河野獲3人支持、高市獲2人支持，野田未獲任何地方黨部幹部支持。但這項調查仍有29地沒有表態。

自民黨目前擁有382席國會議員，加上與議員票同票數的382張黨員票，總計這次總裁選舉總票數為764票，383票為過半數。

第二輪投票的總票數少於首輪投票，議員票不變仍為382張，但黨員票銳減為47都道府縣各一張共47張，總計429張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵可說就在議員票得票多寡。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100920