國民黨主席候選人張亞中指對手朱立倫扣他「紅統」帽子，朱立倫20日也趁政見發表會時重申張亞中主張一國兩制加速到和平統一已講了10幾年，自己不贊成卻都尊重、絕不是批評，但他也認為台灣民眾不會接受，國民黨應該匯集主流意見，獲得台灣多數民眾認同，才能贏得選舉。

朱立倫說，國民黨是包容性的政黨，各種意見都有，有極統、維持現狀、或很多主張，都在國民黨這個大家庭，不會因為個人言論主張或任何論述，而被開除黨籍或禁止參選，也沒有人會因為言論主張影響參選資格，「請張教授放心！」

朱立倫說，自己昨天、前天提到張亞中在2008年和平協議備忘錄的論述，從「一中同表、一中三憲、兩岸統合、一國兩制和平統一」，都在張的和平協議論述裡，自己不贊成卻都尊重，「這樣是批評嗎？」如果自己幾年前跟張亞中提，張會很驕傲說這是從一國兩制走向和平統一的最好方法，「為什麼今天就變成我攻擊批評您？」

朱立倫說，這是張亞中的論述，張也可以改變，但自己絕對尊重他論述的權利，這是黨內言論自由，但他不知道大家願不願意接受，直言張亞中原來的和平協議內容已講了十幾年，黨內不接受是另外一回事，和他尊重是兩回事。

「您可以繼續主張，但絕對不是攻擊，是彼此交換意見！」朱立倫說，即便自己聆聽張亞中十幾年的主張上百遍、大作拜讀很多次，但他都不認為台灣民眾願意接受，黨內本來就要將不同意見共同匯集成國民黨主流意見，若不匯集主流意見、不關心民眾關心的議題，就無法獲得台灣多數民眾認同、更無法贏得選舉，強調贏得選舉是所有民眾對國民黨的期待，不是短視近利，唯有贏得選舉才能實現國父理想、傳承經國先生遺願，大家都以經國先生傳承人為榮，這才是正藍精神。

「我們都是中華民國粉，不要再分彼此！」朱立倫強調要把所有同志找回來，不論韓粉、趙粉、郭粉和侯粉，拜託大家都加入國民黨，個人攻擊也少一點，他說可以批評他2016選輸蔡英文，自己會反省檢討，但不要再批評韓國瑜是比較弱的候選人才會在2020年選輸，「國瑜又沒參選這次主席之爭，是無妄之災！」，強調悲劇很快就過，黨內要成為一家人，相互包容。

朱立倫也強調中國國民黨行不更名、坐不改姓，絕對要堅持，他贊成尊重黨員意見，但堅持的立場不能改變，更不能接受文化台獨，要重新執政將中華民國史觀快速恢復過來，「有人說我最近才講，但我已經在臉書講了多少年了！」