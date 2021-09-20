「第八屆教育部閩客語文學獎」10月1日開始受理報名，分別徵選閩南語、客家語文學作品，徵件組別分為學生組、教師組及社會組，總獎金達162萬，有興趣者可踴躍投稿。

為鼓勵國人運用本土語言、文字進行文學創作，教育部自2008年起舉辦本土語言文學獎，以期發揚台灣本土語言文化透過現代詩、散文及短篇小說等不同的文類，激盪出文學花火。

教育部表示，閩、客語書寫及拼音系統資源，如「台灣閩南語推薦用字」、「台灣閩南語羅馬字拼音方案」、「台灣客家語書寫推薦用字」、「客家語拼音方案」等，可至教育部語文成果網（https：／／language.moe.gov.tw／），或是教育部終身教育司網站（https：／／www.edu.tw）查詢。

「第八屆教育部閩客語文學獎」活動徵件至11月30日止，相關資訊可上教育部終身教育司網站（https：／／depart.moe.edu.tw／ED2400／Default.aspx）電子布告欄參見相關資訊，並下載報名簡章，或電洽曹小姐，電話：（02）27262230分機125。