國高中最快22日起接種輝瑞／BNT疫苗，儘管同意施打的比例逾94％，但很多父母還是擔心打疫苗會有副作用，兒科醫師徐嘉賢說，每一種疫苗，多少都會有副作用，要以個人身體的健康狀態，評估利弊得失，哪一個對您或孩子來說比較重要。

徐嘉賢在臉書粉專發文表示，最近很多父母詢問BNT相關的問題，他解釋BNT和莫德納同樣屬於mRNA疫苗，許多國家都有在使用，包括日本、以色列、美國、新加坡、澳洲、英國、歐洲等，由於疫苗施打的國家非常多，所以在醫學文獻和數據量是相當完整的，「根據數據來看，疫苗對於Alpha的效果也很顯著」。

徐嘉賢表示，不管是哪個廠牌的疫苗，對於變異株的保護力都會下降，而施打後也多少都會有副作用，接種BNT後常見的副作用包括痠痛、疲倦、發燒等，比較要注意的副作用是心肌炎和心包膜炎。

徐嘉賢說，心肌炎的發生率不同國家有不同的數值，以美國來說大約百萬分之12.6，以色列稍微高一點，百分萬分之24左右。大部分出現在年輕男性、打完第二劑之後，2至4個禮拜內出現，症狀包括心悸、胸痛、呼吸和心跳加快、呼吸困難，如果有以上的症狀出現，需盡快就醫。

對於很多父母猶豫到底該不該讓孩子打BNT，徐嘉賢指出，每一種疫苗，多少都會有副作用，要以個人身體的健康狀態，評估利弊得失，哪一個對您或孩子來說比較重要。這個平衡如何取決，建議家長和孩子一起了解相關資訊後，和孩子的家庭醫師討論，畢竟這一波施打的對象是國高中生，多少都有獨立思考的能力或是自己的意見。