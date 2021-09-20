台中市大里國民暨兒童運動中心在市府建設局全程積極建設下，目前已進入驗收和室內裝修的階段。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市大里國民暨兒童運動中心斥資4億3031萬元興建，預計9月25日試營運，將成為台中市第5座國民運動中心。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市大里國民暨兒童運動中心斥資4億3031萬元興建，預計9月25日試營運，將成為台中市第5座國民運動中心，該運動中心特別規畫孩童運動專屬空間，讓大人、小孩一起運動。

台中市政府繼完成朝馬、北區、南屯、長春國民運動中心後，也即將啟用位在大里運動公園的「台中市大里國民暨兒童運動中心」，在市府建設局全程積極建設下，目前已進入驗收和室內裝修的階段。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，特別責成運動局加速台中各國民暨兒童運動中心建設工程進度，營造優質運動環境。

大里國民暨兒童運動中心藍白色的建物外觀呈現柔和及流暢感，與公園運動特色呼應，具有戶外運動場域也有室內運動空間，成為在地新地標。

大里國民暨兒童運動中心以室內運動為主的運動建築，可作為民眾日常運動、休閒、活動場所，發展地方特色運動及支援地區性賽會活動，並配合公園內田徑場、網球場、籃球場，以及纖維工藝博物館、活動中心等景點，讓場館結合周邊多樣化設施，提供市民多元使用。

李昱叡說，大里國民暨兒童運動中心運動設施設有溫水游泳池、綜合球場、桌球室、韻律教室、重量訓練區、飛輪教室、羽球場等，並設有特色運動壁球空間、兒童遊戲室、游泳池，打造優質孩童運動專屬空間，未來也將規畫多項課程，開放市民選擇培養運動習慣。