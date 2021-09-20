美國一名網友近日拍攝到一段令人驚奇的畫面，一隻體型嬌小的貓咪和野生郊狼正面對峙，雖然郊狼率先行動，試圖接近對方，但貓咪的動作卻更加快速，瞬間跳起來撲向郊狼，讓牠受到極大的驚嚇，急忙向後逃跑，這段貓咪英勇進攻的影片讓不少人看完都嘖嘖稱奇。

根據《每日郵報》報導，這段影片拍攝於美國華盛頓，從畫面中可以看到，一隻黑白花色的貓咪站在圍欄外，正前方剛好有一隻郊狼向牠緩緩跑來，兩者見面之後，先隔著一段距離觀察彼此幾秒鐘，隨後郊狼率先行動，裝作輕鬆的樣子朝貓咪走去。

然而才剛到轉彎的地方，貓咪就瞬間發動攻擊，跳起來撲向對方，動作十分迅速兇猛，讓郊狼嚇了一大跳，急忙向後逃跑，最終站在不遠處的草叢旁回頭望向貓咪。

影片曝光後網友們都對貓咪快狠準的攻擊動作感到驚嘆，紛紛留言：「貓咪肯定會用行動告訴郊狼，到底誰才是老大」、「勇敢的貓保護了自己的地盤！」、「沒有任何動物可以成為發脾氣的貓的對手」。

但也有許多人擔心貓咪的安危，「郊狼說不定只是在引誘貓到小路上，那邊有牠的同伴正在埋伏」、「拜託不要讓貓咪在那邊遊蕩，牠們絕對不是郊狼的對手」、「如果你真的愛你的貓，不要讓牠們在戶外趴趴走…」。

郊狼又稱作草原狼、北美小狼，主要分布在北美地區，牠們通常都以群體生活，不過獵食的時候卻會單獨行動，主要以小型哺乳類動物、嚙齒類動物、腐肉和昆蟲為食，有時也會捕殺羊和魚。