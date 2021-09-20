台中市主委盃暨全國運動會培訓測試賽19日在清水鰲峰山車場登場，因應防疫，採閉門賽模式，賽事邀集全台自由車菁英選手，包括東奧選手馮俊凱、2014釜山亞運金牌好手蕭美玉及康世峰等台中在地好手也同場競技；運動局競技運動科長林宜萱到場向台中自由車總教練徐瑞德及選手加油打氣，期勉選手發揮實力，獲取佳績。

運動局表示，台中自由車好手馮俊凱是代表我國唯一參加東京奧運自由車賽的選手，2019年全國運動會創下男子組自由車個人公路賽6連霸，並同時奪下4面金牌，這屆全國運也與2014釜山亞運金牌好手蕭美玉、2020東奧培訓隊康世峰等台中在地好手共同備戰，期許再創佳績，為台中爭光。

自由車運動台中市重點發展項目之一，市府與台中市體育總會自由車委員會主委趙世崧及總幹事徐瑞德合作下，近年在各大全國性賽事中奪牌數第一，2019年全國運動更創造自由車運動排名第一紀錄。

運動局指出，市府推廣自由車運動，為提供選手優質訓練環境，市府團隊整建自由車場及充實器材，支持自由車選手培訓需求；另為積極推廣自由車運動及培育優秀在地人才，辦理全國大型自由車場地賽，提供國內好手切磋，提升自由車運動水準，未來將持續培育基層運動人才，營造良善運動環境。