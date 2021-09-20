教育部今天公布110學年補助大專校院辦理五年制專科學校畢業生投入職場計畫（簡稱五專展翅計畫），審查核定18校、976名學生、205家企業參與。

五專展翅計畫自20176年起執行迄今5年，已有2000多人次學生受惠，300多家企業參與，提供學生每月6000到1萬元生活獎學金，使學生在學期間能安心就學，畢業後有正式職缺就業，企業有中級技術人力投入職場。

教育部表示，參與五專展翅計畫的學生，於就讀五專期間學費全免，後2年專四、專五每月又有合作企業贊助的生活獎學金或實習津貼，能減輕學生就學負擔，安心向學，畢業後即可直接進入合作企業工作。

教育部舉例，龍華科大化工及材料科學生徐敬翔，經師長介紹後，於專四時毅然決定報名參與計畫，獲德微科技公司贊助生活獎學金、實習機會及畢業後職缺。

徐敬翔說，參加本計畫可以提早認知到社會實務面，同時累積工作經驗，在公司實習一年，認識並學習到形形色色的人、事、物，讓他更加了解到目前社會的運轉，知道自己能力有哪些不足，以及可再充實精進自己未來與他人競爭的能力。

教育部表示，五專展翅計畫的推展符應技職教育「學以致用」的精神，邀請企業與學校共同培養需要的人才，讓學生在最需要幫助的時候，由企業、學校及教育部幫助學生展翅高飛（五專展翅網站https：／／5yj.moe.gov.tw／）。