勞動基金運用局公告第4季將徵求新制勞退基金委外代操，總委託金額480億元，投資標的鎖定編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司，因政府基金委外代操曾爆弊案，鄉民質疑為何要花錢找人代操，不能買0050、台積電之類的嗎？也有網友乾脆推薦凱基台北、凱基松山、康和證、元大證、美林等知名的隔日沖券商分點，引來網友熱議。

由於台股基本面相當穩健，股市展望正向成長，運用局表示，此次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告之近5年股票集中市場平均殖利率3.98%為基準，再加計250個基本點為收益目標，合計目標報酬率6.48%，導引國內投信長期布局且投資於穩健獲利之高殖率個股，並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

對於新制勞退基金徵求委外代操，不少網友留言表示，「最近投信的績效...」、「根本被小兒當韭菜玩」，網友因而留言「推薦凱基台北、凱基松山、康和證、元大證、美林」（指市場盛傳的隔日沖券商分點），也讓其他網友大笑「給凱基台北啊啊哈哈」。

有網友留言表示，「委外出事的新聞還不夠多嗎」，也有不少網友指出，「歐印台積就好啦 別弄到又賠錢」、「用被動基金不行？一定要代操？」、「笑死人 0050近5年年化報酬12%」，另外也有網友覺得用00878、銀行股或0056來操作，以及「請勞退自己依照台灣50成份買入持股自己再平衡不就好」。

此外，也有網友留言詢問「什麼時候可以開放自選？」。