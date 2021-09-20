東奧選手王星皓參加總統盃以賽代訓。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市運動局與中華民國游泳協會合作舉辦「2021年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽」，台中選手蔡秉融200公尺蛙式決賽獲得金牌，打破全國總統盃紀錄，也是從今年9月起算第一位達2022杭州亞運參賽標準的選手。

全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽自17日起至26日在北區國民運動中心採閉門賽方式舉行，因應防疫分為5組、170個項目。

運動局表示，賽事吸引全國游泳好手參加，2020東奧泳將王星皓、「天才少女」林姵彣、台灣100公尺蛙式全國紀錄保持人陳志明、蔡秉融均參賽。

運動局競技運動科長林宜萱也出席賽事為選手們打氣，期勉參賽選手爭取佳績。

台中積極推廣游泳運動，每年辦理市長盃、議長盃等游泳錦標賽，並爭取更多賽事到台中舉辦；感謝中華民國游泳協會理事長曾正宗支持在台中舉辦賽事，今日賽場北區國民運動中心有著符合國際標準的競賽池、訓練池及跳水池場地，各地水中蛟龍大顯身手的舞台。

運動局指出，這次賽事吸引多位國家代表隊選手報名，透過以賽代訓的方式為即將到來的2021年全國運動會暖身，今年王星皓更首次代表國家出征奧運，蔡秉融也打破總統盃的大會紀錄，展現市長盧秀燕積極推動中市運動人才培育的成果。

台中市游泳風氣盛行，在台中市體育總會游泳委員會帶領下，培養許多如王星皓、林姵彣、蔡秉融、陳志明、周偉良、朱宸平等優秀運動選手，在去年全國運動會游泳項目更勇奪10金11銀7銅的單項全國第2佳績。