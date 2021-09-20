新北市政府推動「點亮．新北美樂地」，將私占公有土地的違建拆除後闢建綠地，今日再新增2處綠地，包括板橋三民路、蘆洲民族路，成為都市叢林綠色新亮點，並改善周邊人行環境。

新北市工務局表示，板橋區三民路為為財政部國有財產署土地，土地面積約1500平方公尺，長期被廢棄幼稚園及鐵皮圍籬等構造物占用公有土地。

經市府多次邀集相關單位展開會勘進而納入專案，由拆除大隊強制拆除，考量當地區位特性及附近環境狀況，由板橋區公所負責施工，再由市府城鄉局、新工處等機關進行協助，透過合作分工方式，於當地增添植栽綠美化、步道及座椅等設施，一掃綠美化前之陰暗、不易親近、治安死角及環境髒亂等負面印象。

另蘆洲區公所正進行民族路道路整修工程，發現施工範圍內有違章建築阻礙道路通行，和新北市政府違章拆除大隊多次到場會勘協調後，由民眾自行退縮違章建築，讓公所如期如質完成道路整修及人行道更新改善工程，並重新畫設停車位，增加民眾停車空間與通行便利。

工務局表示，「點亮．新北美樂地」專案將利用有限資源，持續為市民朋友帶來更多美樂地，藉由排占公有土地違章建築，實現土地正義；活化都市零碎土地，讓新北更友善、環境更宜人。