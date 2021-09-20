外媒引述脫北人士指出，北韓一名18歲女兵遭長官侵犯長達2年，期間還被帶去給密醫墮胎，身心靈受到嚴重打擊，沒想到還被長官嗆要「忍下來」。

「每日北韓日本版」（Daily NK Japan）19日報導，根據多名脫北者的說法，北韓性暴力的觀念薄弱，甚至沒有處理性騷擾、跟蹤的法律，也沒有預防性暴力的教育，導致許多女性受害。

脫北者說，北韓軍隊內部也有許多男性利用上級優越地位對女性實施性暴力的案例。

其中一個案例是一名18歲金姓女兵，她遭李姓中尉長官侵犯長達2年。

一開始這名男長官藉由幫忙做事和女兵建立關係，後來便直接以協助女兵審查進入軍校、大學、入黨等威脅利誘方式，要求和女兵發生關係，女兵就這樣被侵犯達2年時間。

期間女兵因為懷孕被長官帶去密醫墮胎，身心靈受到嚴重傷害，連帶影響工作表現，最終被送回家休養。

女兵返回部隊後，長官又故技重施侵犯她，所幸一名保安官破門而入當場阻止。

不過保安官將這起事件向上級通報後，反而得到「男人到了這個年紀可能會犯錯」、「部隊是男女混合，因此可能發生」等回應。

女兵還被嗆要「忍下來」。最終這名李姓中尉長官只受到降級的輕微處份。

消息人士透露，這就是北韓女兵的現實，「她的餘生將無法正常生活。」