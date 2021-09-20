「住商節電補助計畫」補助中山醫學大學汰換冰水主機，透過節電補助措施減少開銷、提升能源使用效率。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府經發局鼓勵中小型服務業者申請「住商節電補助計畫」，提供服務業、機關、集合式住宅汰換老舊空調、照明設備、建置能管系統補助，累積補助汰換逾3千台冷氣、節能燈具30萬具、能源管理系統45套，創造節電量約8千萬度，節省至少1.3億元電費。

千家企業響應受惠，省下1.3億元的驚人電費，經發局表示，1.3億元電費相當於2萬戶家庭一年用電量，並減少逾4萬噸二氧化碳排放，相當於8座台中都會公園年碳匯量。

經發局長張峯源表示，中興大學、台中科技大學、逢甲大學、中山醫學大學等大專院校，以及童綜合醫院、圖書館、集合式住宅、連鎖便利超商、屋馬等1800多家住商支持，市府透過節電補助措施，住商減少開銷、提升能源使用效率。

台中福華飯店汰換冰水主機並輔以監控系統，每年省超過百萬元電費，大幅減少營運成本、節能率達50％，更讓飯店善盡企業社會責任，支持節能減碳。

連鎖量販店家樂福持續致力綠色營運，申請汰換冰水主機及節能燈具補助，改善空調與照明，更導入能源管理系統，以多元節能措施提升節能減碳執行與管理能力，年節電量超過160萬度，省下逾400萬元電費。

市府推動住商節電補助，期望所節約的能源內化為企業永續發展量能，並提升市民節能意願，打造台中市成為國際綠能低碳城市。